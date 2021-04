BTS anuncia combo especial com gigante de fast food

Os meninos do BTS batem recordes e mais recordes. Mas parece que os integrantes do BTS querem mesmo é lotar as franquias do McDonald's!

A partir do dia 26 de maio, todas as lojas da rede de fast food nos Estados Unidos, Canadá e Brasil lançarão um combo especial da banda de k-pop.

O kit será composto pelo Chicken McNuggets® com 10 unidades, McFritas Média e Coca-Cola Média. Além disso, os fãs poderão desfrutar de dois molhos inspirados em receitas populares do fast food da Coreia do Sul: Sweet Chili e Cajun.

Depois do lançamento oficial, o combo será oferecido também em mais de 50 países. Esta será a primeira vez em que produtos assinados por celebridades para o McDonald's serão lançados por dezenas de países. Amamos!