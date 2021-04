Recomendado para você : Filha de Madonna revela que Timothée Chalamet foi seu primeiro namorado

A filha de Madonna, Lourdes Leon, falou sobre sua relação com Timothée Chalamet. Em entrevista à revista Vanity Fair, Lourdes contou que Timothée foi seu primeiro namorado.

O casal levantou rumores de romance em 2013, quando estudaram juntos no LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, em Manhattan, mas nenhum dos dois nunca confirmou o relacionamento.

"Eu o respeito muito, nós fomos um casal. Meu primeiro namorado", disse ela à publicação.

O casal sempre evitou discutir o namoro publicamente. Mesmo quando Timothée foi questionado sobre o relacionamento quase quatro anos depois, o ator ainda conseguiu se esquivar do assunto.