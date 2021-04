Gal Gadot revela o sexo do terceiro bebê com Jaron Varsano

Gal Gadot, grávida do terceiro bebê, está desenvolvendo uma gangue de mulheres! Nesta quinta-feira, 22, Gadot revelou que ela e seu marido, Jaron Varsano, estão esperando mais uma menina. Como não amar?

A musa de Mulher-Maravilha fez a revelação em entrevista ao Live With Kelly and Ryan. "É a menina número três. Sim, não vamos mexer em time que está ganhando", disse ela.

O casal já é pai de duas filhas: Alma, de 9 anos, e Maya, de 4 anos. Enquanto se prepara para dar boas-vindas à terceira garota, a estrela compartilhou as lições que aprendeu com as duas primeiras herdeiras.

"Com a Alma, com a nossa primeira, bagunçamos completamente toda a rotina do sono e, quando Maya nasceu, pensamos, ‘Chega'. Então, Maya dorme a noite toda, desde quando tinha cinco meses. Alma – ainda com 9 anos – foge para nossa cama, então é algo que ainda vamos continuar fazendo. Nós vamos treiná-la a dormir... Eu sinto que essa é a parte mais difícil da paternidade, a falta de sono".