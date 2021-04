Fernanda Lima posta clique raro com filha Maria Manoela

Recentemente, Fernanda encantou os fãs ao dar mais detalhes sobre sua cerimônia de casamento com Hilbert, realizada durante a pandemia no ano passado.

"O nosso foi um mini micro casamento. A gente se casou durante a pandemia, tinham três amigos nossos, os nossos filhos e uns funcionários que moram lá no sitio e estavam ali com a gente e me ajudaram a preparar a surpresa pro Rodrigo", revelou ela.