Luísa Sonza e Bruno Martini confirmam remix com Katy Perry

Luísa Sonza renovou o lacre musical! Ao lado do DJ e produtor musical Bruno Martini, Luísa confirmou nesta quinta-feira, 22, o remix com Katy Perry.

Isso mesmo: depois de muitas especulações, os katycats brasileiros estavam certos e poderão apreciar o trabalho de Bruno e Luísa na música de Perry, Cry About It Later.

Através das redes sociais, a dupla revelou que o lançamento acontece nesta sexta-feira, 23.

"Já diria Katy Perry: ‘Morta. Linda.' Katycats, vocês não sabem quanto tempo eu esperei pra poder contar isso pra vocês. AMANHÃ tem o meu remix oficial de ‘Cry About It Later', da Katy Perry, com Luísa Sonza! Animados?", escreveu o DJ.