Sofia Richie evita encontro "embaraçoso" com atual namorada de Scott Disick

Sofia Richie está apenas tentando viver em paz. E para isso, Sofia evitou um encontro com Amelia Hamlin, atual namorada de Scott Disick, na quarta-feira, 21, quando foi ao famoso estúdio das celebridades, Forma Pilates.

De acordo com uma fonte do E! News, a ex do empresário entrou no estúdio de pilates para sua sessão, mas voltou depois de apenas alguns minutos para o carro.

Em vez de se esbarrar com a modelo, Sofia decidiu pular o treino. "Foi uma situação muito embaraçosa para Sofia e ela não sabia que Amelia também teria aulas ao mesmo tempo", explica o informante. "Ela só queria evitar a situação de estar todas juntas, então é por isso que ela foi embora".

Logo após a rápida partida da filha de Lionel Richie, a atual de Scott chegou ao local com um look todo bege e sandálias Yeezy.