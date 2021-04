Recomendado para você : Pabllo Vittar anuncia noivado em festa do BBB21: "Estou muito feliz"

Pabllo Vittar vai subir ao altar! Na noite de quarta-feira, 21, Pabllo, que lançou remix com Lauren Jauregui, anunciou que está noiva e deve se casar em breve.

A cantora de 27 anos fez uma apresentação, ao lado de Preta Gil, na festa BBBotequim no BBB21 e após cantar um hit feito com Pocah, escuta da filha de Gilberto Gil: "Está bandida, mas está com o anel no dedo. O que é isso, está noiva?".

A musa, então, solta um sorriso e manda: "Estou amiga, estou noiva". Preta pergunta: "É segredo?". E a estrela devolve: "Agora não é mais. Estou noiva, vou casar em breve".