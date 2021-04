Recomendado para você : Lamar Odom defende família Kardashian sobre rumor de "maldição"

Lamar Odom saiu em defesa da família de sua ex-esposa Khloé Kardashian. Lamar colocou fim nos rumores sobre a "maldição Kardashian".

O ex-jogador da NBA, que se casou com Khloé em 2009 e terminou a relação com o divórcio finalizado em 2016, deu entrevista a Vlad TV sobre sua relação com a estrela de KUWTK. Quando questionado sobre como ele se sente com a chamada "maldição", que alega que aqueles que se separaram das Kardashians viveram momentos difíceis após o término, Lamar revelou que isso não existe.

"Isso é estupidez porque todo mundo passa por coisas difíceis", ele explicou. "Se eu filmasse sua família e visse tudo o que sua família está passando, as pessoas diriam: 'Essa porr* de família é louca!' As pessoas veriam todos os viciados em drogas, todo o sexo, eles compartilham a vida com você, então você vê tudo. Talvez é uma superexposição, mas as pessoas amam. As pessoas que os criaram são aquelas que apontam os dedos. È meio doentio. Eu vivi de dentro para fora".

Ele adicionou que "ainda é difícil descobrir o amor/ódio que as pessoas têm por eles".