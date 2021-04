Recomendado para você : Anitta discute com Salles após pedir sua saída do Ministério do Meio Ambiente

Anitta, que levou prêmio no Latin AMAs 2021, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesse domingo, 21, após se posicionar contra Ricardo Salles. Ao pedir a saída de Salles do Ministério do Meio Ambiente, Anitta e o ministro iniciaram uma discussão na rede social.

"#FORASALLES desserviço para o meio ambiente", escreveu a cantora. Em seguida, o ministro compartilhou o post e escreveu: "Fica na sua ai, ô Teletubbie! #FicaSalles".

"Ao invés de trabalhar ficam de gracinha no Twitter... Esse é nosso governo teen... Até eu to mais ocupada fazendo algo pelo meu país do que você, meu querido", rebateu Anitta. "Além de imaturo é burro.... melhor sair do ministério anyways".