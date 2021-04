Príncipe Harry retorna para casa nos EUA após funeral de Príncipe Philip

Alastair Grant/AP/Shutterstock

Em vez disso, um porta-voz confirmou que ela assistiu à cerimônia de sua casa. O Duque de Sussex se reuniu com seu irmão mais velho, Príncipe William, na reunião da Família Real, marcando a primeira vez que eles foram vistos juntos desde o ano passado.

Os dois andaram separados pelo primo Peter Phillips na procissão do caixão, no entanto, caminharam juntos do lado de fora da Capela St. George após o funeral.

E enquanto continua a lamentar a perda de seu marido, a Rainha Elizabeth II expressou sua gratidão publicamente pelo apoio recebido.