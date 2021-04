Amigo de Zac Efron confirma fim do namoro do ator com Vanessa Valladares

Parece que Zac Efron está solteiro novamente! Depois que o Daily Telegraph informou que Zac e Vanessa Valladares haviam se separado, o radialista australiano Kyle Sandilands afirmou em seu programa que eles realmente terminaram o namoro.

Sandilands disse ter falado recentemente com o ator de Hollywood, que confirmou o fim do namoro com a australiana.

"Não é apenas o Daily Telegraph. Também posso confirmar depois de falar com ele ontem", explicou o radialista no programa de rádio, The Kyle and Jackie O Show. "É muito recente, mas não tipo, ontem. Eles seguiram caminhados".

Kyle, que já compartilhou atualizações sobre o relacionamento de Zac e Vanessa com os seus ouvintes, acrescentou: "[Não houve] drama, mas acabou".