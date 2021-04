Caio revela que pediu novamente a noiva em casamento após saída do BBB21

Caio Afiune, que se revoltou após assistir documentário de Britney Spears, foi o eliminado do BBB21 dessa terça-feira, 20, com 70,22% dos votos. E como é de regra, nesta quarta-feira, 21, Caio participou do programa Mais Você, de Ana Maria Braga.

Durante a conversa, a apresentadora pergunta ao ex-brother se vai rolar casamento com sua noiva Waléria Mota. "Com toda certeza, é fato!", respondeu ele.

Em seguida, ele conta que o reencontro com a amada teve direito a um momento mais que especial. "Inclusive eu pedi ela em casamento de novo lá no quarto quando eu cheguei ontem", disse o fazendeiro.

Ana então relembra o momento emocionante em que Caio finalmente se encontra com Waléria no hotel. No vídeo, eles se abraçam e choram no corredor.