Cantor Ranniery Gomes se pronuncia após foto com Juliette viralizar

O cantor Ranniery Gomes se pronunciou no Instagram nesta terça-feira, 20, após ser visto em foto com Juliette Freire, do BBB21. Nos Stories, Ranniery explicou que o clique que circula na web é antigo e foi tirado entre 2016 e 2017.

O músico revelou que soube da polêmica após receber mensagens no WhatsApp com a print de um post de Instagram de fofoca, que divulgou a foto onde ele surge beijando a sister.

"Eu queria esclarecer pra vocês que essa foto é bem antiga, na época eu era solteiro, não vejo nada demais aí. Antes que as pessoas comecem a querer denegrir minha imagem, e querer dizer que foi algo errado que eu fiz", disse ele.