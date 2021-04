Billie Eilish é vista em clima romântico com ator Matthew Tyler Vorce

Ronin47 / SplashNews.com

No documentário de fevereiro de 2021, intitulado Billie Eilish: The World's a Little Blurry, os espectadores foram apresentados a seu então namorado, Brandon Quention Adams, também conhecido como Q.

De acordo com a musa de 19 anos, as coisas fracassaram com Q depois que eles discordaram em certas questões. "Eu simplesmente não estava feliz e não queria as mesmas coisas que ele queria, e não acho que isso seja justo para ele", explicou ela.

"Eu não acho que você deveria estar em um relacionamento super animado com certas coisas que a outra pessoa não poderia se importar menos. Eu não acho que isso seja justo com você. Eu não achei que fosse justo com ele. E foi apenas falta de esforço, eu acho. Eu literalmente pense, ‘Cara, você nem tem amor suficiente para se amar. Você não pode me amar, cara. E você não ama. Você pensa que ama'".