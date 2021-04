Emilia Clarke integra elenco da série da Marvel, 'Secret Invasion'

Esse será o primeiro projeto na TV de Emilia desde o fim de Game of Thrones, em 2019. Seu papel na série, Daenerys Targaryen, lhe rendeu quatro indicações no Emmy e sete indicações no SAG Awards, entre várias outras nomeações em premiações.

Já no cinema, Clarke ficou famosa por diversos títulos como O Exterminador do Futuro: Gêneses, Como Eu Era Antes de Você, Han Solo: Uma História Star Wars e Uma Segunda Chance para Amar.