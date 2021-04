Scott Disick revela que ver Kourtney em um relacionamento o "machuca"

Scott Disick decidiu se abrir à Kourtney Kardashian sobre seus sentimentos. Em trecho de KUWTK, Scott admite que sente ciúmes por Kourtney namorar outras pessoas.

Sentado perto da piscina, Scott diz que até mesmo ver a estrela falando com outros homens, o deixa desconfortável.

"Eu sinto que me irrita quando você flerta com esse salva-vidas", revelou. Apesar de Kourt dizer que "definitivamente não estava flertando com o salva-vidas", o empresário revela que ver a ex perto de "qualquer cara me incomoda".

Sem acreditar, Kourt dá risada, "Perto de outro humano com quem eu não estou flertando?"

"Talvez é apenas algo, não sei. Eu sinto que você é um pouco sedutora", diz Scott.

Terminando o assunto, Kourt apenas diz, "Eu não sou, eu prometo".

No entanto, Scott desabafa dizendo que a questão não é apenas com o salva-vidas desconhecido. "Então, é minha insegurança. Eu sinto que não gosto de ver você com outro cara. Me machuca quando você está com outra pessoa".

Então, como Scott lida com Kourtney namorando outras pessoas? Nada bem.