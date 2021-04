Dubladora de Peppa Pig, Ana Lucia Menezes, morre aos 45 anos

A dubladora Ana Lucia Menezes faleceu nesta terça-feira, 20, aos 45 anos, por complicações de um AVC. Ana estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

No último domingo, 18, Ana passou por uma cirurgia de emergência devido ao AVC que sofreu na terça-feira, 13.

A atriz pernambucana era conhecida por seus trabalhos em grandes séries e desenhos como Peppa Pig (Suzy), iCarly (Sam Pucket) e Rebelde (Lupita).

Já no cinema, ela dublou Alice no live-action Alice no País das Maravilhas, Sophie, personagem de Amanda Seyfried em Mamma Mia! e também trabalhou em A Viagem de Chihiro dando vida à protagonista.