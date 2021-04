Boninho diz que Big Brother Brasil 21 será o último

Apesar do anúncio do fim do BBB, Boninho já prepara um novo reality. No Limite estreia em maio, com ex-brothers.

A atração, que desafia a força física e emocional, completou 20 anos em 2020. "Atenção. Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality... Vem aí mais uma edição de #NoLimite! Um programa que une resistência e ex-BBBs", escreveu a Globo no Twitter, no anúncio em fevereiro.

A primeira edição do programa marcou época ao unir 12 pessoas anônimas, de diferentes partes do país, idades e profissões, que buscavam a sobrevivência na fictícia Praia dos Anjos, no Ceará, por 23 dias.

"O local, com mais de 150 mil metros quadrados de dunas, falésias, coqueirais, matas de cajueiros, vegetação rasteira e pequenos desertos, fornecia barreiras naturais para que se testasse a capacidade de sobrevivência dos concorrentes em uma região inóspita", revela o site da Globo.