Amiga de Paulo Gustavo detalha visita ao ator: "Conectado e me ouvindo"

Susana também ressaltou o carinho da equipe médica com Paulo.

"É emocionante ver o carinho dos enfermeiros conversando com você, cuidando de você. E uma enfermeira me disse uma coisa que me emocionou: ela falou que o comentário no hospital é que o dia que você sair, o corredor da UTI não será largo o suficiente pra receber todo mundo que estará te aplaudindo".

Na última quinta-feira, 15, a equipe de Paulo divulgou mais um boletim médico, revelando que o quadro do ator ainda é grave, mas que ele não tem mais sinais de hemorragias.

"Hoje, a equipe médica esclarece que: 'Finalmente conseguimos sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas. Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias. A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação'".