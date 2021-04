Paolla Oliveira e Douglas Maluf terminam namoro

Paolla Oliveira está solteira. A atriz não namora mais o coach de inteligência emocional Douglas Maluf. A notícia foi confirmada pela assessoria de Paolla à revista Quem nesta segunda-feira, 19.

Sempre discretos, o casal assumiu o namoro no Carnaval deste ano, mas os rumores de romance começaram em novembro de 2019.

No último dia 14, Paolla completou 39 anos e celebrou a data com post no Instagram. "Quero a vida sempre assim!!! Um jardim florido de bons amigos, de boas energias e sorrisos. O dia esta acabando, mas a vida continua. Obrigada a todos", escreveu ela. No clique, a musa surge deitada na grama cercada de muitos buquês.