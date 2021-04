Kourtney Kardashian responde Kim com bom humor após ela errar sua idade

Jesse Grant for Getty Images

Kourtney Kardashian, que celebrou seus 42 anos nesse domingo, 18, se divertiu com comentário de Kim Kardashian. Através do Stories, Kourt mostrou o cartão que recebeu de Kim, no entanto reparou um erro na mensagem.

"Então Kim acha que eu tenho 41 anos", disse Kourt. "Acho que o ano passado não contou".

Em seu texto em homenagem à irmã, Kim demonstrou todo seu amor. "Feliz anivesário à minha rainha armênia @kourtneykardash! A pessoa nesse planeta que eu conheço há mais tempo! A pessoa que vai tentar qualquer tratamento de beleza comigo".

"Sobre Kourt, não há NINGUÉM como você! Você sempre sabe o que quer nessa vida e nunca vai se conformar com os ideais dos outros e eu admiro tanto isso! Você sempre luta pelo o que é certo e se tornou a melhor terapeuta que uma garota poderia pedir! Eu também te amo até o fim dos tempos e além! Tenha o melhor aniversário, você merece tudo!!!"