Travis Barker dá buquê enorme de presente de aniversário para Kourtney Kardashian

Apesar das pequenas coias serem importantes em uma relação... os grandes gestos também são bem fofos.

Nesse sábado, 17 de abril, um dia antes dela celebrar seu aniversário de 42 anos, Kourtney Kardashian publicou em seu Instagram Story um vídeo mostrando o buquê enorme e extravagante (com ao menos 200 tulipas brancas) no chão de sua casa, instalada embaixo de várias gardênias penduradas no teto.

"Tulipas e gardênias são minhas flores favoritas", escreveu Kourtney. "Minha casa inteira está com um cheiro delicioso".

Kourtney e Travis, de 45 anos, comecaram a namorar em dezembro de 2020, após vários rumores de romance. Eles tornaram a relação oficial no Instagram em fevereiro, após o Dia dos Namorados.

"Ele é um ótimo namorado e trata ela muito bem", disse uma fonte para o E! News em março. "Ele dá vários presentes e elogia ela toda hora. Ela está gostando. É bem fácil namorar com ele, porque eles se conhecem há um bom tempo. Ele sempre foi afim dela e agora finalmente aconteceu".