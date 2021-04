Kim Kardashian curte noitada com Maluma, os Beckhams e outras celebridades

Kim Kardashian se divertiu bastante enquanto curtia uma festa com várias celebridades em Miami, na última sexta-feira, 16 de abril.

Usando um vestido curto dourado do Christian Dior, a estrela de 40 anos de KUWTK compareceu na inauguração do Goodtime Hotel, que teve como anfitrião o dono do estabelecimento, Pharrell Williams, assim como o dono do restaurante do local, David Grutman.

O evento, que também celebrou o time de futebol de David Beckham, Inter Miami CF, aconteceu no mezanino da piscina do hotel. Além de David e Pharrell, o local também contava com a presença de Victoria Beckham, Maluma e outros amigos de longa data de Kim.

"Kim chegou lá com seus amigos Stephanie Shepherd, Jonathan Cheban e Simon Huck", disse uma testemunha ocular para o E! News. "Ela estava sentada na cabana vip. Ela conversou com todo mundo que encontrou e até tirou fotos com Maluma, David Beckham, Victoria Beckham, Pharrell, David Grutman e Isabela Grutman".

Kim também ajudou a celebrar o aniversário de 47 anos de Victoria e compartilhou uma foto delas juntas no Instagram Story.