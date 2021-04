Rainha Elizabeth II diz adeus para Príncipe Philip com carta escrita à mão

Rainha Elizabeth II escreveu um último adeus para Príncipe Philip.

No funeral do Duque de Edimburgo, no dia 17 de abril, uma carta pode ser vista em cima do caixão de Philip. Ela foi escrita pela rainha e colocada lá junto com várias flores. Em uma parte, é possível ver escrito: "Eu te amo".

O casal, que se casou em 1947, ficou junto por 73 anos antes dele falecer no dia 9 de abril. Na verdade, cartas escritas à mão foram a primeira forma que o casal se comunicou no começo do romance. Ou seja, não há melhor jeito de homenagear o amado.