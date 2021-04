Como o funeral do Príncipe Philip reuniu a família real

O mundo está em luto por causa da morte de Príncipe Philip, mas ninguém sente mais sua falta do que a própria família real.

Neste sábado, 17 de abril, Rainha Elizabeth II, Príncipe Charles, Príncipe Harry, Príncipe William e mais integrantes da família se reuniram para celebrar o legado e a vida do Duque de Edimburgo, que morreu com 99 anos no dia 9 de abril.

A última vez que vários integrantes da família real se reuniram foi durante o evento Commonwealth Day Services no Westminster Abbey, em março de 2020. Essa também foi a última vez que Príncipe Harry e Meghan Markle participaram de um evento como membros seniores.

Meghan, que está grávida de uma garota, ficou nos Estados Unidos após ser aconselhada a não viajar por um médico e não compareceu no funeral. Porém, uma fonte confirmou que ela estava assistindo tudo de casa.