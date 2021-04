Funeral de Príncipe Philip acontece na Capela de St. George com somente 30 integrantes da realeza

O funeral de Príncipe Philip aconteceu neste sábado, 17 de abril.

Após um funeral bem privado - com somente 30 integrantes da família real - o Duque de Edimburgo foi colocado no Cofre Real na Capela de St. George, neste sábado, 17 de abril. Conforme o caixão foi descendo, o reitor de Windsor fez uma homenagem. Então, o Rei das Armas, que oferece conselhos heráldicos para a Rainha e o governo, leu os títulos de Príncipe Philip - incluindo Sua Alteza Real, Duque de Edimburgo, Conde de Merioneth e Barão de Greenwich - pela última vez.

Uma homenagem também foi tocada através de uma gaita de fole pelo líder da banda do Royal Regiment of Scotland para honrar o papel de Príncipe Philip como Coronel Real dos Highlanders, 4º batalhão, do Regimento Real da Escócia. Além disso, os Buglers of the Royal Marines também tocaram a música The Last Post.

Após isso, houve um período de silêncio, antes dos tocadores de trompete da Household Cavalry tocarem a música Reveille. No fim do evento, os Buglers of the Royal Marines também tocaram Action Stations para honrar o fato de Philip ter servido como Capitão General por mais de seis décadas. De acordo com o Palácio de Buckingham, isso foi algo que Philip pediu enquanto ainda estava vivo.