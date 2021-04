Conheça Natalie Viscuso, nova namorada de Henry Cavill

Henry Cavill decidiu abandonar o time dos solteiros! Isso mesmo: Henry quebrou o coração das fãs do mundo inteiro ao aparecer de mãos dadas com uma garota misteriosa, na semana passada, em Londres, Inglaterra.

Brincadeiras à parte, o astro de The Witcher decidiu, após o flagra dos paparazzi, assumir o novo romance, inclusive nas redes sociais.

Até então, o ator de 37 anos havia se relacionado com a dublê Lucy Cork e a atriz de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco. E a nova sortuda também faz parte de Hollywood!

No final de semana passado, Henry compartilhou uma foto com Natalie Viscuso e fez questão de elogiá-la no Instagram. "Este sou eu parecendo confiante antes do meu lindo e brilhante amor, Natalie, me destruir no xadrez", escreveu ele. Fofo!