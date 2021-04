Fernanda Lima usou vestido comprado há 18 anos no casamento com Hilbert

Bob Paulino/Divulgação GNT

Sobre o casamento, realizado durante a pandemia no ano passado, a apresentadora deu mais detalhes druante a estreia de seu novo programa Bem Juntinhos, na GNT: "O nosso foi um mini micro casamento. A gente se casou durante a pandemia, tinham três amigos nossos, os nossos filhos e uns funcionários que moram lá no sitio e estavam ali com a gente e me ajudaram a preparar a surpresa pro Rodrigo".

A atriz também relembrou a morte do pai, vítima da Covid-19. "Naquele contexto de pandemia foi muito sofrido, eu perdi meu pai. Foi muita dor, a gente chorou muito, as crianças. E ai um dia eu me peguei pensando, 'Bom, eu preciso louvar o que eu tenho porque o que eu perdi eu perdi'. Então a gente precisa celebrar o hoje, o que a gente tem. Mesmo com muita dor, mesmo sem a minha mãe e a minha sogra, eu resolvi organizar essa surpresa".