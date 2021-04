Helen McCrory, de Harry Potter e Peaky Blinders, morre aos 52 anos

Longe das câmeras, Helen viveu uma linda história de amor com Damian, com quem se casou em 2007. Eles tiveram dois filhos: Manon, de 14 anos, e Gulliver, de 13.

De acordo com relatos, a dupla se apaixonou em 2003, quando ambos foram escalados para a peça Five Gold Rings. No mês passado, Damian e Helen apareceram no Good Morning Britain, onde aumentaram a conscientização sobre seu trabalho de caridade.