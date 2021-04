Palácio de Buckingham anuncia os 30 convidados do funeral de Príncipe Philip

Príncipe Harry já está no Reino Unido, mas Meghan Markle não o acompanhou na viagem, A Duquesa de Sussex, que espera segundo filho, foi aconselhada pelos médicos a não viajar, segundo porta-voz do Palácio de Buckingham anunciou no dia 10 de abril.

Uma fonte próxima a Meghan disse ao E! News exclusivamente que ela queria apoiar seu marido. "Ela teria colocado toda a tensão familiar de lado para estar lá com Harry", disse a fonte, acrescentando que o casal "ainda não está no melhor momento com a família".