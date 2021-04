Marca lança coleção de maquiagem inspirada em Lizzie McGuire

Se você é fã de Lizzie McGuire, prepare-se!

Apesar da continuação da série, que seria feita para o Disney+, ter sido cancelada, a marca de maquiagem ColourPop lançou uns produtinhos para preencher um pouco o vazio!

Eles lançaram no mês de março uma coleção de maquiagem inteirinha baseada na série teen. O kit completo vem com paleta de sombras, esfoliante labial, gloss, gel com glitter e blush. Vale dizer que, por ser inspirada nos looks dos anos 2000, os produtos também são cheios de glitter e brilho. Como não amar? Veja abaixo: