Bruna Marquezine diz que Enzo mostrou "quão leve pode ser o amor"

"É claro que ao invés de virar tudo do avesso, como as paixões avassaladoras dos filmes, você me ajudaria a botar cada coisinha no seu devido lugar e me ensinaria que isso é melhor do que qualquer roteiro de cinema".

Para finalizar, Bruna diz que agora sabe o que é um amor tranquilo.

"É claro que você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor. É claro que tinha que ser você. Feliz aniversário, amor meu. Seja muito muito feliz. Se possível, comigo, é claro".