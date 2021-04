Inspire-se no estilo de cada uma das integrantes de Now United

Now United reúne milhões de fãs ao redor do mundo. Com dois clipes recém-lançados nas últimas semanas, o Now United se destaca, além das músicas contagiantes, pela simpatia, beleza e muito estilo de cada integrante. Amamos!

O grupo global de música pop reúne nacionalidades de vários países, incluindo o nosso Brasil com a musa Any Gabrielly.

Depois da saída de Diarra Sylla, representante do Senegal, em setembro do ano passado, a banda agora conta com 16 artistas.