BBB21: Os melhores tutoriais de make de Juliette

Juliette Freire é um verdadeiro fenômeno do BBB21! O sucesso no Instagram da paraibana foi tão grande, que Juliette até assinou contrato com empresa de comunicação que cuida de Anitta.

Mas também, colecionando números impressionantes, fica claro que a gata será um sucesso fora da casa. Com seus 21,3 milhões de seguidores, além de ultrapassar Viih Tube como a mais seguida da edição, a advogada também bateu os números de Rafa Kalimann, se tornando a terceira participante mais seguida do Big Brother Brasil. Ela apenas fica atrás de Grazi Massafera e Sabrina Sato.