Por que Harry e William não caminharão juntos no funeral de Príncipe Philip

Enquanto seu marido saiu da Califórnia para ficar com sua família no Reino Unido durante o período de luto, Meghan —que está grávida do próximo filho do casal, uma menina—foi aconselhada por seu médico a não voar e não estará presente na cerimônia.

Uma fonte próxima a Meghan disse que ela gostaria de estar ao lado do marido para apoiá-lo, já que os dois "ainda não estão no melhor momento com a família".