BBB21: Boninho passa a seguir Juliette e diz que deu bronca em quem a puniu por tutorial

Boninho, diretor do BBB21, decidiu bater um papo com os telespectadores do reality nesta quinta-feira, 15. Boninho disse que após a insistência dos fãs, voltou a seguir Juliette nas redes sociais e que deu bronca no responsável que puniu a confinada.

Em tom debochado, o diretor disse ter chamado atenção do profissional que tirou 'estalecas' da maquiadora apenas por ela estar fazendo um tutorial de maquiagem.

"Gente, só agora entendi a história da Juliette. O que é isso? A tadinha estava só maquiando e não deixaram. Já dei uma bronca no diretor. Não pode, né? Ela pode maquiar o que ela quiser, faz parte do jogo", mandou ele.

Para quem não sabe, os participantes do Big Brother Brasil não podem fazer propaganda de seus trabalhos, mas, em certos casos, há exceções.