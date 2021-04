Família Gucci detona filme 'House of Gucci' com Lady Gaga: "Estamos desapontados"

Fabio Lovino/MGM and Universal

Embora tenha como objetivo recriar o dramático assassinato de Maurizio Gucci, House of Gucci está causando sentimentos na família Gucci. Dirigido por Ridley Scott, House of Gucci ainda não deve ser lançado até o final deste ano.

"Estamos realmente desapontados", disse Patrizia Gucci, uma das primas de segundo grau de Maurizio, de acordo com a Associated Press, via Marie Claire e MailOnline.

"Eles estão roubando a identidade de uma família para ter lucro, para aumentar a renda do sistema de Hollywood... Nossa família tem identidade, privacidade. Podemos conversar sobre tudo, mas há uma barreira que não pode ser ultrapassada".

E mesmo tendo falado publicamente, Patrizia aparentemente tentou contatar a esposa do diretor e co-produtora do filme, Giannina Facio, mas não obteve uma resposta. E Facio não é uma estranha para a família, pois ela já havia conversado com outros membros sobre outro projeto relacionado à Gucci.