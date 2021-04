Kim e Khloé Kardashian revelam como está relação entre Kris Jenner e Caitlyn

Paul Archuleta/Getty Images/Erik Voake/Getty Images for ThinkBIG!, Nazarian Institute/E!

Como estará a relação entre Kris Jenner e Cailtlyn Jenner atualmente? Em trecho de Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian e Khloé Kardashian se abrem sobre o assunto.

A amiga de longa data de Caitlyn, Sophia Hutchins, pediu conselhos de negócios e esperava que Caitlyn e Kris conversassem, mas as irmãs querem que a momager vá com calma.

"Mamãe é a pessoa para pedir conselhos, com certeza, mas eu não sei como está seu estado de espírito", alerta Koko.

"Então, nesse momento, como está a relação de todos com Caitlyn e Sophia?", pergunta Scott Disick, levando Kim e Khloé a admitirem que elas já não entram em contato com a ex de Kris, como antes.

"Eu falo com Caitlyn de vez em quando", revela Kim. "Ela definitivamente é uma pessoa que nos apoia e checa se está tudo bem".

"Eu falo com Sophia muito raramente e com Cait, sem muita frequência. É que estamos ocupadas e tem a Covid-19. Não há nenhum rancor", diz Khloé.