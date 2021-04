Chay Suede e Laura Neiva esperam segundo filho

Chay e Laura se casaram em cerimônia intimista no dia 2 de fevereiro de 2019. A celebração aconteceu na área externa da casa do ator no Alto de Pinheiros na capital paulista e contou com presença de famíliares e amigos, como os atores Alice Wegmann e João Vicente de Castro.

Inicialmente a dupla havia anunciado uma mega festa de casamento para 350 convidados em maio do ano passado. A cerimônia seria realizada em Santa Tereza, no Rio de Janeiro, com vista para o Cristo Redentor, a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar, no dia 15 de dezembro.

Porém, o casal colocou fim no noivado em junho, acabando com todos os planos para a cerimônia. Mas, para a alegria dos fãs de Chay e Laura, eles reataram a relação em novembro, marcando novamente uma data para subir ao altar.