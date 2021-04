Recomendado para você : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez terminam noivado oficialmente

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, que levantaram rumores de término há cerca de um mês, colocaram fim no noivado oficialmente. A notícia foi confirmada por Jennifer e Alex em comunicado ao E! News.

"Nós percebemos que somos melhores como amigos e esperamos continuar assim. Nós continuaremos a trabalhar juntos e apoiar um ao outro em nossos negócios e projetos compartilhados", disse a dupla.

J.Lo, que é mãe dos gêmeos Emme e Max Muniz com o ex-marido Marc Anthony, e Alex, que tem duas filhas Natasha e Ella Rodriguez, com a ex-esposa Cynthia Scurtis, adicionaram que eles "desejam o melhor um para o outro e para seus filhos".

"Por respeito a eles, o único outro comentário que temos a dizer é obrigado a todos que enviaram palavras amáveis e apoio".

A notícia surge um mês após a especulação do rompimento. Rumores alegavam uma suposta relação entre Alex e Madison LeCroy. No entanto, em entrevista ao Page Six, em fevereiro, a estrela de Southern Charm disse que ela e o ex-jogador de beisebol "se falaram por telefone" mas eles "nunca se encontraram". Ela também adicionou que eles "nunca foram físicos... nunca tiveram nada do tipo. Só um conhecido". Além disso, uma fonte próxima ao ex-atleta disse que ele não a conhece e nunca se encontrou com ela.

Em março, o ex-casal negou os rumores de término. "Todas as notícias são imprecisas. Nós estamos trabalhando em algumas coisas", disseram na época.