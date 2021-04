Rainha Elizabeth II retorna aos deveres reais 4 dias após a morte de Príncipe Philip

Tim Graham Photo Library via Getty Images

Príncipe Philip morreu aos 99 anos na semana passada e muitos acharam que a Rainha Elizabeth II demoraria a retornar aos deveres reais. No entanto, a Rainha Elizabeth II decidiu voltar ao trabalho nada menos que 4 dias após o falecimento de Philip.

Ela realizou seu primeiro evento real na terça-feira, 13, mais precisamente uma cerimônia para o ex-Lord Chamberlain, Earl William Peel, o membro mais antigo da equipe da realeza do Reino Unido. A consagração aconteceu no Castelo de Windsor.

"O Conde Peel teve uma audiência com a Rainha hoje, entregou sua vara e insígnia como Lord Chamberlain e o distintivo de chanceler da Ordem Real Vitoriana, e se despediu ao renunciar à sua nomeação como Lord Chamberlain, quando Sua Majestade o investiu com a Corrente Real Vitoriana", informou a circular oficial do Tribunal.

O Conde, por sua vez, já havia supervisionado os preparativos para o funeral do Duque de Edimburgo antes de sua aposentadoria. Duas semanas atrás, ele passou seu título para o Barão Andrew Parker, um ex-diretor-geral da agência de inteligência MI5.