Marina Ruy Barbosa passa temporada em fazenda com deputado, diz jornal

Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi estão vivendo um lindo romance. E segundo o jornal Extra, falta pouco para Marina e Guilherme assumirem o relacionamento.

De acordo com o veículo, a estrela e o deputado federal estão passando uma temporada no campo, mais precisamente na Fazenda Santa Rosa, da qual pertence à família dele, em Capão Bonito, no interior de São Paulo.

Os dois chegaram na cidade no início do mês e foram flagrados juntos por vários moradores, inclusive durante uma parada na farmácia.