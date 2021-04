Lipe Ribeiro revela detalhes do término com Yá Burihan: "Me traiu várias vezes"

Lipe Ribeiro abriu o coração sobre o término com Yá Burihan. Em bate-papo no podcast de Lucas Selfie, Lavando a Roupa, Lipe revelou detalhes do fim do relacionamento com Yá, de como descobriu as traições e do affair com Anitta.

O modelo contou que seus amigos descobriram que a influencer estava com outro homem enquanto ele participava de A Fazenda 12, da Record , onde a pediu em casamento.

"Metade de São Paulo sabia, uma hora ia chegar em mim. Tinham amigos meus que já sabiam desde quando eu estava em ‘A Fazenda', mas esperaram tudo acalmar. Um deles falou: ‘Chorei no dia em que você pediu ela em casamento'. Assistia e falava: ‘Caralh*, a mulher está com outro'. Ele chorava, tinha chamado ele para ser padrinho de casamento".