Thaís não acredita que Viih Tube vença o BBB21: "Sem possibilidade de ganhar"

Thaís Braz foi a melhor amiga de Viih Tube dentro do BBB21. No entanto, Thaís deixou claro no Mais Você, da Globo, desta quarta-feira, 14, que não acha que Viih ganhe o programa.

Eliminada com 82,29% dos votos, a musa acredita que a youtuber não chegará à final.

"Pelo que vi, por cima, ela não está com possibilidade de ganhar. Pelo que eu ouvi, não vi nada concreto ainda", mandou a dentista.