Jennifer Aniston nega rumores sobre adoção

Jennifer Aniston, que interpretou cena de flerte com Brad Pitt, esclareceu boato sobre planos de ser mãe. Após a notícia de que Jennifer estaria pensando em adotar seu primeiro filho, a atriz se pronunciou.

Rumores diziam que a estrela compartilhou a suposta notícia com seus colegas de elenco em Friends, após todos se reunirem para o especial da HBO Max nesta semana.

Através de seu representante, Jennifer confirmou ao E! News que, "A história é uma invenção e falsa".

No momento, a estrela parece estar focada na área profissional com o retorno de Friends. Em fevereiro de 2020, a HBO Max revelou que os seis membros da série iriam retornar para um especial sem roteiro, apesar das gravações terem sido interrompidas devido à pandemia do coronavírus.

Segundo o TMZ, a atração da HBO Max foi recentemente filmada em três dias na Warner Bros Studios, em Los Angeles. O programa deve chegar ao streaming em alguns meses.