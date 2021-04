Recomendado para você : BBB21: Thaís reage ao ver Fiuk chorando após noite no edredom

Thaís Braz foi a décima eliminada do BBB21 nessa terça-feira, 14, com 82,29% dos votos. E como regra, quem sai da casa passa direto pela entrevista no Bate-Papo BBB, com Ana Clara, onde descobre detalhes de sua passagem no reality.

Entre os acontecimentos na trajetória da ex-sister, Ana decidiu falar sobre o envolvimento da dentista com Fiuk., que foi a primeira dupla a se beijar na edição. Ao comentar sobre o affair, a apresentadora exibiu cenas do casal debaixo do edredom e em seguida, o cantor chorando no banheiro.

Envergonhada com a cena, Thaís colocou as mãos na frente do rosto e se chocou com a reação do filho de Fábio Jr.