Meghan Markle queria ter acompanhado Harry para funeral de Príncipe Philip

Alastair Grant/AP/Shutterstock

Harry está na Frogmore Cottage, casa onde morava com Meghan no Reino Unido, onde passa por período de quarentena antes do funeral do avô.

Devido à pandemia do coronavírus, somente 30 pessoas tiveram permissão de comparecer ao funeral de Príncipe Philip na Capela St. George, no castelo de Windsor, no próximo sábado, 17.

O público não pode comparecer à procissão ou assistir do recinto do palácio, mas os serviços serão transmitidos.

Ao deixar o serviço religioso na Capela Real de Todos os Santos no Castelo de Windsor, no último domingo, 11, Príncipe Andrew fez raros comentários públicos ao descrever a dor da Família Real.

"É uma grande perda", disse o terceiro filho de Rainha Elizabeth e Príncipe Philip. "Perdemos, quase, o avô da nação. E eu sinto muito e apoio minha mãe, que provavelmente está sentindo isso mais do que qualquer outra pessoa".