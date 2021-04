Por que Juliette nunca é ouvida ou compreendida dentro do BBB21

Juliette Freire já passou por muitos momentos delicados dentro do BBB21. Juliette, uma das favoritas ao grande prêmio pelo público, possui uma trajetória de resiliência no reality show, digna de exemplo para os espectadores e futuros participantes.

Como os fãs podem se lembrar, a maquiadora de 31 anos foi excluída ao se unir com o resto dos confinados no início do programa. Ela também chegou a ter o seu sotaque questionado, sendo alvo de xenofobia por Karol Conká, e foi a mira do machismo, sofrendo certos tipos de gaslighting, mansplaining e manterrupting.

"O gaslighting é um tipo de abuso que atinge milhares de mulheres de forma sútil, um abuso velado. É aquele abuso sem mostrar que estão abusando", explica Kelida Marques, psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana, sobre informações distorcidas ou omitidas que favorecem o "abusador", fazendo com que a vítima duvide da própria opinião.

"Já o mansplaining acontece quando um homem quer explicar um assunto óbvio a uma mulher. Quando um homem menospreza a sua capacidade e sua intelectualidade. Pode vir com uma doçura, uma sutileza na voz. Manterrupting acontece de forma brusca, quando um homem interrompe a fala de uma mulher. Ele não é velado, ele é descarado. É tirar o lugar de fala de uma mulher".

Esses termos são exemplificados quando Juliette teve uma conversa com Arthur sobre o mesmo não colocar uma pessoa que estivesse no VIP, grupo especial de comida, para ser o Monstro do Anjo, pois automaticamente iria para a Xepa.

Ao ser colocada no Monstro por Arthur e dizer que havia tido tal conversa com o confinado, ela passou a ser deslegitimada por outros participantes, como Projota e Fiuk.

"Automaticamente, quem faz o gaslighting quer tirar completamente a sua culpa, a sua fala daquilo que acabou de ser contestado. Ela sofreu gaslighting clássico", completa Kelida.