Justin Bieber sobre 1º ano casado com Hailey: "Havia falta de confiança"

Instagram

E enquanto Hailey reconheceu em uma entrevista para a Vogue, em 2019, que "o casamento é muito difícil"—e que a especulação pública não tornou nada mais fácil—ela e Justin estão totalmente comprometidos um com o outro.

"Não vou sentar aqui e mentir e dizer que tudo é uma fantasia mágica", disse a modelo de 24 anos à revista na época. "Sempre vai ser difícil. É uma escolha. Você não sente isso todos os dias. Você não acorda todos os dias dizendo: 'Estou absolutamente apaixonada e você é perfeito.' Estar casado não é isso. Mas, de qualquer forma, há algo de belo nisso—sobre querer lutar por algo, comprometer-se em construir algo com alguém. Somos muito jovens e esse é um aspecto assustador. Vamos mudar muito. Mas estamos comprometidos em crescer juntos e apoiar um ao outro nessas mudanças. É assim que eu vejo. No final do dia, também, ele é meu melhor amigo. Eu nunca me canso dele".