Tudo o que sabemos sobre a 4ª temporada de Elite

Os fãs de Elite foram à loucura com a confirmação de não apenas da quarta, mas também da quinta temporada. E na segunda-feira, 12, a Netflix anunciou a data de estreia da nova parte de uma das maiores séries de sucesso do streaming: Elite.

Em fundo preto, boa parte do elenco, como Itzan Escamilla, Arón Piper, Omar Ayuso, Miguel Bernardeau, Claudia Salas e Georgina Amorós, aparece no primeiro teaser.

Além de esbanjarem muito estilo, os personagens se envolvem um com o outro, dando a entender que os relacionamentos darão muita história pra contar! Podemos ver que Ander e Omar serão seduzidos por um terceiro; assim como Samuel e Guzmán, que se interessarão pela mesma novata do Las Ensinas.

Com as tramas finalizadas até a terceira temporada, os fãs podem esperar novas intrigas e momentos de tirar o fôlego, inclusive com novos personagens.